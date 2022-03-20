Убежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода, - глава ОВА Кириленко

Жители Мариуполя, бежавшие от обстрелов российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные власти совершают геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось бежать от российских авиабомб. Это – преступление против человечности!"

Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и едой, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, для того чтобы спасти граждан нужен зеленый коридор от российских оккупантов.

"Обращаюсь ко всем мировым лидерам – давите на Кремль! Не дайте погибнуть людям от голода!" – подытожил он.

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