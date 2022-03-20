Новости • Война

Убежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода, - глава ОВА Кириленко

16 60916
Убежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода, - глава ОВА Кириленко
Жители Мариуполя, бежавшие от обстрелов российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные власти совершают геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось бежать от российских авиабомб. Это – преступление против человечности!"

Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и едой, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, для того чтобы спасти граждан нужен зеленый коридор от российских оккупантов.

"Обращаюсь ко всем мировым лидерам – давите на Кремль! Не дайте погибнуть людям от голода!" – подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты создают гуманитарный кризис, чтобы заставить людей сотрудничать, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mad Elephant
    Ну что, есть еще сомневающиеся в Голодоморе? Кто там вякал, что не всё так однозначно и всякую хрень, типа краски сгущают и цифры проверить невозможно?
  • PREDATOR PREDATOR
    Немає в людей зброї,без зброї по любому всі стають беззахисними.Звісно від ракет стрілецька зброя не врятує,але на вулиці допоможе.
  • Билли Алва
    І ще питання до таких організацій, як міжнародний червоних хрест чи ОБСЄ. Питання просте: на хера ви здалися????!!!!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости