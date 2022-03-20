Российские войска подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются ее перейти, - МВД

Российская военная техника подходит к белорусской границе, чтобы с определенными силами попытаться проникнуть на территорию Украины.

Об этом сказал советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, подходит российская техника к белорусской границе, действительно россияне пытаются снова зайти с определенными, не такими, конечно, большими силами, как это было три дня назад, с определенными силами они будут пытаться заходить на территорию Украины. В целом мы понимаем, где они заходят, куда они заходят, мы понимаем, что россияне не оставляют идеи совершить еще одну попытку штурма города Киев. Ну что ж, будем с ними воевать", - рассказал Денисенко.

Также он назвал тревожным сигналом, что белорусские дипломаты покинули территорию Украины.

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"Это реально тревожный сигнал. Я бы сейчас оценивал, я говорю сейчас свою личную точку зрения, я бы оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии.Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек.Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее. В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно было бы не нужно", - сказал советник министра МВД.

В то же время, он добавил, что сейчас трудно сказать, какое решение примет Лукашенко под давлением России.

"Пока в принципе все показывает, что теоретически мы видим только преимущественно российские войска. Но какую роль будут играть белорусы, что они должны делать, пока говорить сложно", - добавил Денисенко.