Противник существенно уменьшил присутствие в нашем небе, поэтому "план утилизации воздушных рашистов не выполнен" - сбито всего 3 вертолета, - Воздушные Силы

В субботу, 19 марта, противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета русских фашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Итак, дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!

Чтобы этот план был перевыполнен, Воздушные Силы ожидают от наших союзников не только заявлений и аплодисментов в адрес украинских Героев, но и действенной помощи – современные системы ПВО и истребители.

В настоящее время Воздушные Силы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов, а рашисты применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках.

Ситуация может коренным образом измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров, и мы закроем небо от терроризма рашистов".

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