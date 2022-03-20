Противник существенно уменьшил присутствие в нашем небе, поэтому "план утилизации воздушных рашистов не выполнен" - сбито всего 3 вертолета, - Воздушные Силы
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных Сил.
В сообщении отмечается: "Итак, дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!
Чтобы этот план был перевыполнен, Воздушные Силы ожидают от наших союзников не только заявлений и аплодисментов в адрес украинских Героев, но и действенной помощи – современные системы ПВО и истребители.
В настоящее время Воздушные Силы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов, а рашисты применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках.
Ситуация может коренным образом измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров, и мы закроем небо от терроризма рашистов".