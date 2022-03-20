Украинские силы продолжают оборонную операцию, проводятся стабилизационные действия - оперативная информация Генштаба на 24:00 19 марта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на 24.00 19.03.2022 по российскому вторжению

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Завершаются двадцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Проводятся мероприятия правового режима военного положения, стабилизационные действия, выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск.

На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.

В Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огненное поражение.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на Киев.

На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами производятся обстрелы украинских населенных пунктов.

В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.

Оккупанты несут значительные потери. Нравственно-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем ​​боевых действий. Карательные подразделения росгвардии, которые вовлекаются в боевые действия, потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.

Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые участвовали в наступлении на Харьков и из-за больших потерь части отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой.

Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России наказали виновных в провале создания "Херсонской народной республики", нет даже "условно-показательной картинки", - Генштаб