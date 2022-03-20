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В России наказали виновных в провале создания "Херсонской народной республики", нет даже "условно-показательной картинки", - Генштаб

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В России наказали виновных в провале создания "Херсонской народной республики", нет даже "условно-показательной картинки", - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о провале в создании так называемой "Херсонской народной республики".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство не удовлетворено тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно- показательной "картинки"".

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Топ комментарии

  • Хавронников Степан
  • Кость бандераст 19f0af3f
    Вы понимаете весь масштаб *******? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили всё его руководство. (с)
  • vadyan
    Нам дуже пощастило, що зараз у бритів такий прем'єр
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