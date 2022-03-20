В России наказали виновных в провале создания "Херсонской народной республики", нет даже "условно-показательной картинки", - Генштаб
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о провале в создании так называемой "Херсонской народной республики".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В информации отмечается: "Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство не удовлетворено тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно- показательной "картинки"".