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Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%, передовая попросту завалена трупами военных РФ, - Зеленский

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Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%, передовая попросту завалена трупами военных РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам России с призывом заметить потери их войск.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Наши Вооруженные Силы продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям. Наносят российским войскам невиданные потери, отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%.

В местах особо жестоких боев передовая нашей обороны просто завалена трупами русских солдат. Эти трупы, эти тела никто не уносит. За ними гонят в наступление новые части. Некие резервы, которые командование войск РФ собирает где только может. Мы прекрасно понимаем, что в РФ есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб.

Хочу спросить у граждан России. Что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова сын, мать, отец? Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат. Это 14 тысяч матерей, родителей, жен, детей, друзей. Вы этого не замечаете? А жертв будет больше, пока идет эта война. Война ваша против нас, России против Украины, на нашей земле", – сказал президент.

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    - Моя работа связана с Россией.
    - А кто вы по профессии?
    - Я оператор Javelin.
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    1) "Ми чудово розуміємо, що в РФ є просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет, авіабомб."

    Зеленский ну ресурс человеческий как видим на россии не бездонный, так что не паникуй и так.

    2) "Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько?"

    За 24 дня складывается впечатление что Зеленский президент россии а не Украины. Чего же ты так за них переживаешь? Ты еще не понял что они пришли закончить то что начали в 1933???!

    Ты ведешь переговоры с кем и о чем?! Сокращение Армии или русский язык или уничтожение всего украинского так называемая денацификация а по правде Геноцид? Ты о чем за спинами с ними говоришь?!
  • Sophia-Maria Duglass
    ОПЫТ У КГБИСТОВ ОГРОМНЫЙ .

    Свідчення письменника Анатолія Дімарова 2МВ)

    - Коли село звільнили, всіх чоловіків від 16 до 60 років - всіх, аби була нога-рука, а чи сліпий-глухий - не важливо - стали брати до війська. Нас «озброїли» - дали по півцеглини і - «йдіть, іскупайтє вину кров'ю», бо ми на окупованій території були. Мовляв, ви жбурляйте цеглу, а німці нехай думають, що то гранати! Нас 500 душ вигнали на кригу водосховища, навпроти - якийсь комбінат, німці вибили в мурі бійниці. Сам мур - висотою метрів три. Попробуй через нього перелізти та по кризі до нього добігти. Німці нас підпустили і вдарили кинджальним вогнем. Повернутися назад не можна було - там сиділи смершівці з націленими нам у спину кулеметами… Вибухнула міна, мене знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, підібрали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній солдат, зброю на полі бою не залишив (сміється). Хлопці казали, що з 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом десять тисяч таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. Решту - мов заціпило.
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