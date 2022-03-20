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США хотят, чтобы Турция передала Украине российские комплексы С-400, - СМИ

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США хотят, чтобы Турция передала Украине российские комплексы С-400, - СМИ
Власти США на переговорах с Турцией подняли вопрос о возможности отправки в Украину зенитных комплексов С-400 производства России, принадлежащих Анкаре.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным издания, американские чиновники самого высокого ранга несколько раз за прошлый месяц поднимали на переговорах со своими коллегами из Турции вопросы о передаче на помощь Украине упомянутых зенитных комплексов, однако официального запроса Анкаре пока не поступало.

Кроме того, как отмечено, Вашингтон призвал другие страны поставить в Украину комплексы С-300 и С-400.

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Турция и Россия заключили контракт на передачу систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были осуществлены первые поставки. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил из партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    а кто два-три месяца кривлялся и ржал когда Джонсон и Байден кричали шо орки нападут?
    кто их выставлял дурачками старыми а теперь визжит - памагити, нанаснапале?
    Данилов ваще высрал себе на статью: Да мы еще с ноября знали шо нападут.(то есть то шо и с Крыма полезут - тоже знали?)
    какой то блогер высрал шо у нас ваще почти все ВВС и ПВО уничтожено первыми обстрелами, если бы было так, то всю эту шоблу надо было сразу арестовать - эти знали, те ржали и тупо с Крыма орды полезли и захватили АЭС, а теперь всякие Зели и Люси искренне возмущаются - НАТО, чо не помогаешь.
    еще говноХеращенок тупо сливает где обстрелы и сбили ли ракеты, как и Гомчаренко - и шо? арестованы?
  • krot_lub
    Досить вже. Вже не має де ставити в Україні ваші с-300, с-400, літаки та іншу техніку.
  • Exmate Exmate
    Сарказм? Южное направление зза 8 лет не укреплено. Это сарказм? 8 лет нам говорили что через те 2 перешейка никто не пройдет ибо все там заминировано? В правительстве либо армии предатеь. И на высокой должности
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