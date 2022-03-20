Китай предложил США два пути разрешения "украинского кризиса", - глава МИД КНР Ван И
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе переговоров президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина китайская сторона предложила два направления разрешения украинского кризиса.
По мнению КНР, ключевым приоритетом для всех стран является совместная работа по содействию диалогу и переговорам между Россией и Украиной, скорейшему прекращению боевых действий и предотвращению жертв среди гражданского населения, в частности, предотвращению усиления гуманитарного кризиса.
Второй важный аспект – это отказ мировых лидеров от политики холодной войны, воздержание от конфронтации блоков и построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в регионе.