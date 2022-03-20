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Путин сам себе создал информационный пузырь, - британская разведка

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Путин сам себе создал информационный пузырь, - британская разведка
Президент РФ Владимир Путин изолирован в информационном пузыре, созданном им самим.

Об этом заявил бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Соэрс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, в этот пузырь попадает очень мало внешней информации, особенно той, которая может подвергнуть сомнению мнение Путина.

Круг тех, с кем разговаривает Путин, никогда не был велик, но когда дело дошло до решения о вторжении в Украину, он сузился до горстки людей - всех тех "истинно верующих", разделяющих мировоззрение Путина и навязчивые идеи.

Джон Соэрс сказал, что в такой хорошо защищенной системе, как Россия, очень сложно иметь хорошие разведданные о том, что происходит в голове лидера, особенно когда так многие его люди не знают, что происходит.

Адриан Фернхэм, профессор психологии, сказал BBC, что Путин стал жертвой собственной пропаганды в том смысле, что он слушает только определенное количество людей и блокирует все остальные мнения.

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОРОЛЯ РОБИТЬ СВИТА...У ЦЬОМУ ВИПАДКУ-ДУЖЕ ДУРНА ЛАПАТНА СВИТА...
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    Когда придумал, что можешь пробивать стены это одно, а когда врезаешся в стену и стена не пробивается это другое
  • Georgiy Yasinovskiy
    Ельцинская шестерка возомнила из себя Короля Мира,что впрочем и погубит его,не ударом ледоруба по дурному черепу а мировое сообщество,которое напугано ядерным шантажем Ублюдка Гэбняка,это его фатальная ошибка,даже Гитлера так не боялись,тот тоже хотел создать "оружие возмездия" а у этого к сожалению оно есть.Его дни на этом свете уже практически сочтены.Мир не сможет спокойно жить пока эта Тварь у власти и дело тут даже не в Украине,на кону выживание Человечества а это для Карлика расстрельный приговор!
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