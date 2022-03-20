Украина хочет собрать как минимум 70% прошлогоднего урожая, - Шурма

Украина задалась целью собрать 70% прошлогоднего урожая, несмотря на полномасштабную войну с РФ.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша цель – сохранить урожай в следующем году как минимум на уровне 70% в этом году, несмотря на ситуацию", – сказал он в эфире телемарафона.

Для этого Украина запустила комплексную программу поддержки посевной, включая льготное финансирование аграриев.

Запасов пшеницы, растительного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на 3-5 лет, уточнил он.

"Себя мы точно прокормим", - отметил Шурма.

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