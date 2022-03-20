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Украина хочет собрать как минимум 70% прошлогоднего урожая, - Шурма

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Украина хочет собрать как минимум 70% прошлогоднего урожая, - Шурма
Украина задалась целью собрать 70% прошлогоднего урожая, несмотря на полномасштабную войну с РФ.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша цель – сохранить урожай в следующем году как минимум на уровне 70% в этом году, несмотря на ситуацию", – сказал он в эфире телемарафона.

Для этого Украина запустила комплексную программу поддержки посевной, включая льготное финансирование аграриев.

Запасов пшеницы, растительного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на 3-5 лет, уточнил он.

"Себя мы точно прокормим", - отметил Шурма.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Хоч би відсотків 30 мати.
    Чому в уряді сидять фантазери, а не реалісти ?
  • Гыг с Вами
    шаурма не говорит о том,что сначала надо засеять яровые и вырастить...
    у зеленых сразу собирать нужно.
  • буков
    Про що він співає, я ще розумію городини чи там сої з курудзою, зернові на заході сіють мало, в основному схід і південь, сам там де орки лютують.
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