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Вчера войска РФ обстреляли школу искусств в Мариуполе, где укрывались около 400 человек. Здание разрушено, люди до сих пор под завалами, - горсовет

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Вчера войска РФ обстреляли школу искусств в Мариуполе, где укрывались около 400 человек. Здание разрушено, люди до сих пор под завалами, - горсовет
Вчера, 19 марта, русские войска снова обстреляли место, где от русских бомб скрывались мариупольцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как отмечается, вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где прятались около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

"Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, против мариупольцев!", - добавили в пресс-службе.

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Топ комментарии

  • Наталка Науменко 17b185cf
    ** вашу мать,как я вас ненавижу,мрази,подлые гиены,выродки рода человеческого!
  • Golden State
    86,6% росіян підтримують збройне вторгнення РФ до інших країн Європи... о каких переговорах ведет речь "наимудрейший"? все хочет в глазенки педика посмотреть? обращается к кацапским проституткам поменьше трахаться, чтобы меньше выродков было... а подоляка с трахамонией на переговорах - это что за цирк? без образования и кругозора, без опыта ведения переговоров (разве что в коридоре говорили ни о чем)... и вообще, Байден называет педофила окурка путенина военным преступников и убийцей, а "величайший" хочет переговоров... страшнейшим будет опохмел у "наимудровеличайшего"...
  • віктор федорович 31ee1569
    ВОНИ ТАКИМИ були завжди..."О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения." Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
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