Вчера войска РФ обстреляли школу искусств в Мариуполе, где укрывались около 400 человек. Здание разрушено, люди до сих пор под завалами, - горсовет

Вчера, 19 марта, русские войска снова обстреляли место, где от русских бомб скрывались мариупольцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как отмечается, вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где прятались около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

"Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, против мариупольцев!", - добавили в пресс-службе.

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