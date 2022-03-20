За сутки войска РФ 38 раз обстреливали Харьков, пресечена попытка проникновения ДРГ оккупантов в город. Под Изюмом ликвидировали вражеского полковника, - Синегубов

Оккупанты за сутки нанесли 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из РСЗО по Харькову. Под удар попали районы Салтовка, Циркуны, ХТЗ, Дергачи.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

О погибших и раненых глава области не сообщает.

По его словам, благодаря Вооруженным Силам Украины россияне существенно снизили свое присутствие в небе над Харьковом. На сегодняшний день фиксируем разведывательные летательные аппараты.

"Утром украинские военные уничтожили попытку проникнуть в город российским подразделениям диверсионно-разведывательных групп. Оккупанты открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Но наши бойцы разгромили оккупантов", - добавляет Синегубов.

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Он также отметил, что в направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако безуспешно. Кроме того, Украинская армия под Изюмом ликвидировала полковника, заместителя руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации. Его фамилия пока не сообщается.