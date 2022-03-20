Китай будет сохранять независимую позицию по отношению к Украине и не будет принимать давление извне, - глава МИД Ван И

Позиция Китая в отношении Украины основывается на его собственных оценках, он не принимает обвинения, звучащие из-за границы, в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на сути самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против каких-либо необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", - приводит МИД КНР слова дипломата китайским журналистам

В сообщении отмечается, что во время беседы с президентом США Джозефом Байденом глава КНР Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая, "и важнейшее послание состоит в том, что Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире" и последовательно выступал "за поддержку мира и противостояние войне".

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Как сказал Ван И, Си Цзиньпин заявил Байдену, что "все стороны должны совместно способствовать диалогу и переговорам между сторонами, чтобы как можно быстрее прекратить боевые действия, избежать жертв среди гражданского населения и предотвратить гуманитарный кризис".

Долгосрочное решение, по его словам, состоит в том, чтобы "отказаться от менталитета холодной войны, не вступать в групповую конфронтацию и действительно сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности, чтобы можно было достичь долгосрочной стабильности на европейском континенте".

Ван И подчеркнул, что позиция Китая "объективна и справедлива, она отвечает пожеланиям большинства стран".

"Время докажет, что Китай, занимая такую ​​позицию, находится на правильной стороне истории", - подчеркнул глава МИД КНР.

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