В результате вооруженной агрессии РФ погибли 115 детей, более 140 ранены

В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 20 марта 2022 года погибли 115 детей и более 140 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадавших в Киевской – 58, Харьковской – 36, Донецкой –29, Черниговской – 30, Николаевской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях.

19 марта 2022 года в результате обстрела военными РФ г. Рубежное в Луганской области разрушен жилой дом. Из-под его завалов спасатели достали двоих детей. Им делали сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти, но тщетно. Дети не выжили", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что под завалами обнаружили еще одного ребенка с матерью. К сожалению, медики констатировали смерть женщины, а ребенка удалось спасти. Его состояние стабильное и удовлетворительное.

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Кроме того, 19 марта 2022 года в результате обстрела жилых домов г. Харькова погибли мужчина и 9-летний мальчик.

Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью.

"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - отметили в Офисе генпрокурора.