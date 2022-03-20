На Днепропетровщине возобновило работу 21 крупное предприятие из 22 имеющихся,– глава ОВА Резниченко
Об этом сообщил глава днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
Он назвал возобновление деятельности предпринимателей "возвращением к нормальной жизни". Глава ОВА призвал всех, кто имеет возможность, приступать к работе. "Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились – страна, область, город, село", – отметил Резниченко.
Он назвал возобновление деятельности предпринимателей "возвращением в нормальную жизнь".
Глава ОВА призвал всех, кто имеет возможность, приступать к работе.
"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились – страна, область, город, село", – отметил Резниченко.