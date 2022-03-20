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Киев и Москва сблизились по важным и критическим вопросам на переговорах, - глава МИД Турции Чавушоглу

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Киев и Москва сблизились по важным и критическим вопросам на переговорах, - глава МИД Турции Чавушоглу
Существует сближение позиций украинской и российской сторон на переговорах по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти соглашаются на первые четыре пункта. Некоторые вопросы следует решать на уровне лидеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в интервью изданию Hurriyet.

Комментируя возможность установления режима прекращения огня, он отметил: "Если стороны не отступят со своих нынешних позиций, можно сказать, что мы надеемся на прекращение огня. Между лидерами есть открытые каналы. Это теперь известно".

Кроме того, Чавушоглу не исключает возможности встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Если будет мир, если будет договоренность, они обязательно встретятся", – заметил турецкий министр.

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Топ комментарии

  • Володимир Логойда
    Откровенно - не вижу смысла в каких-либо переговорах с россиянами.
    Нужна защищаться до последнего человека, патрона и кирпича.
    Только неприемлемость потерь в войне может остановить русских и обрушить российский режим.
    Любая договорённость будет выдана режимом как победа, подкинет его рейтинг в российском обществе до небес навсегда, обнулит эффект западных санкций и станет прологом к следующей фазе нападения. А тем временем россияне вернутся к любимой тактике расшатывания внутриполитической ситуации в Украине - потому что будет разруха, нищета и голод. Сейчас все понимают, кто в этом виноват, и претензий к властям Украины нет, но как только активная фаза войны закончится и произойдёт заморозка конфликта, опять объективно начнутся внутриполитические разборки и на Зеленского начнут сыпаться шишки.

    Нужно идти до конца и освобождать всю территорию, включая Донецкую и Луганску области, а также Крымский полуостром. Чего бы это ни стоило. Все другие пути - это отложенная война (без возможности нормально развивать страну, потому что из-за рисков сюда никто не будет вкладывать деньги) и шанс врагу восстановить свои силы. Это будет ошибка.
  • 4xish
    Нехорошее предчувствие у меня лично
  • Aleks Schneider ca0fabee
    После перемирия русские фашисты соберут силы и начнут вновь. Им нельзя верить. Давить нужно сейчас и до рашистского конца!
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