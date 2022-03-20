Вероятность нападения из Беларуси на Волынском направлении высока, - Генштаб ВСУ

Угроза наступления войск из республики Беларусь на Волынском направлении высока, однако украинские защитники готовы дать отпор.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Угроза наступления из республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы к отпору", - заявили в Генштабе.

Как сообщалось, ранее в МВД проинформировали, что российская военная техника подходит к белорусской границе, чтобы с определенными силами попытаться проникнуть на территорию Украины.

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