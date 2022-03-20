Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,7 тыс. человек, 476 танков, 1487 бронированных машин, 96 самолетов, 118 вертолетов
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 14700 человек,
танков ‒ 476 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1487 ед,
артиллерийских систем – 230 ед,
РСЗО - 74 ед,
средств ПВО - 44 ед,
самолетов – 96 ед,
вертолетов – 118 ед,
автомобильной техники - 947 ед,
кораблей/катеров - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 21.
Специальной техники - 12.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.