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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,7 тыс. человек, 476 танков, 1487 бронированных машин, 96 самолетов, 118 вертолетов

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,7 тыс. человек, 476 танков, 1487 бронированных машин, 96 самолетов, 118 вертолетов
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 14700 человек,

танков ‒ 476 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1487 ед,

артиллерийских систем – 230 ед,

РСЗО - 74 ед,

средств ПВО - 44 ед,

самолетов – 96 ед,

вертолетов – 118 ед,

автомобильной техники - 947 ед,

кораблей/катеров - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21.

Специальной техники - 12.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

Топ комментарии

  • Urs
    Через два дня юбилейный день будет - кацапов 15 тыщ, танчиков -500, броневичков - 1500, литачков - 100, и грузовичков тыща.
  • Мистер Икс 00711c20
    Чем больше кацапской мрази завалим тем лучше ! Слава Украине шановни пани та панове !
  • Roman I 19915c5b
    Усі дохлі кацапи - гарні кацапи.
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