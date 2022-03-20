Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,7 тыс. человек, 476 танков, 1487 бронированных машин, 96 самолетов, 118 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 14700 человек,

танков ‒ 476 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1487 ед,

артиллерийских систем – 230 ед,

РСЗО - 74 ед,

средств ПВО - 44 ед,

самолетов – 96 ед,

вертолетов – 118 ед,

автомобильной техники - 947 ед,

кораблей/катеров - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21.

Специальной техники - 12.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.