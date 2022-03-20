Минобороны опровергает фейк об активной мобилизации переселенцев в западных областях

Мобилизация происходит во всех регионах с одинаковой интенсивностью, никаких приоритетов по отношению к регионам нет.

Об этом зам.министра обороны Анна Маляр сказала во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мобилизация происходит во всех регионах с одинаковой интенсивностью. Нет приоритетов по регионам. Сейчас распространяется много информации, что якобы в западном регионе больше мобилизуют временно перемещенных лиц, чем местных. Это совершенно не так. Это безосновательные суждения", – сказала Маляр.

Она отметила, что была в командировке в западном регионе и проверила, как происходит мобилизация. "Могу вам сказать, что из всех уже мобилизованных лиц 9/10 местных – людей, проживающих в этом регионе, и 1/10 мобилизованных – люди, которые временно перемещены. Это те, кто бежал от войны из других регионов ", – добавила представительница МОУ.

По ее словам, в стране сейчас сложная ситуация, и это тоже сказывается на организационном процессе мобилизации. Враг уничтожил большую часть центров подготовки, в которых мобилизованных учили обращению с оружием, поэтому сейчас этот процесс очень усложнен.

"Кроме того, количество лиц, которых сегодня нужно мобилизовать для того, чтобы осуществлять оборону Украины, превышает способность бывших военкоматов, а сейчас - территориальных центров комплектования на мирное время. То есть тот наплыв, который идет сейчас, с ним действительно чрезвычайно сложно справиться. ВСУ прилагает все усилия для того, чтобы максимально эффективно провести (мобилизацию - ред.)", - подчеркнула заместитель министра обороны.

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Маляр добавила, что если человек считает, что его права нарушены со стороны работников этих то есть "горячие линии", на которые можно обратиться по этому поводу.