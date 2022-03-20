Оккупанты на захваченных территориях проводят массовые аресты жителей с проукраинскими позициями, – правозащитник Лисянский

На временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, в особенности в населенных пунктах, оккупированных после 24 февраля 2022 года, начались повальные аресты местных жителей, которые не поддерживают военную агрессию РФ против Украины. При этом иногда применяются бойцы СОБРа – российского Специального отряда быстрого реагирования.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, неугодных для оккупационной власти жителей задерживают т.н. "Народная милиция" и инкриминируют им нарушение 326-1 т.н. Уголовного Кодекса НВФ ДНР "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в целях защиты интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и их граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Также и УК НВФ "ДНР" дополнено статьей 236-3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики".

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Нужно отметить, что по статье 326-1 т.н. Уголовного Кодекса НВФ ДНР предусмотрено наказание до пять лет лишения свободы. Тем самым жителям оккупированных территорий предъявляют абсолютно надуманные обвинения.

"За эту неделю на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей НВФ осуществили 57 арестов местных жителей. В городах Луганской области проводят рейды по жилым домам и квартирам жителей с целью выявления участников боевых действий с 2014 года. Происходит тотальная чистка в духе 1937 года", – говорит Лисянский.