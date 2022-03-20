РФ перекидывает в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства Украины, - ГУР МО Украины

Сегодня в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ППК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, информирует Цензор.НЕТ

Так, согласно данным украинских разведчиков, основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

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"Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов. Ключевые "мишени" наемников: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмигаль. Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины.Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов.Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут успешными", - говорится в сообщении.