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Четыре российских корабля обстреляли Мариуполь из тяжелого вооружения, - "Азов"

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Четыре российских корабля обстреляли Мариуполь из тяжелого вооружения, - "Азов"
Войска РФ обстреляли город Мариуполь из тяжелого вооружения четырех кораблей военно-морского флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка "Азов".

"...Город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота россии. Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Urs
    Нептунами. Они где-то под щебёнкой.
  • Стрелок
    Ніптун, Вільха, Стугна - все в асфальт закатали довбні зелени
  • Ihor V
    Якби один дурачок не будував дороги 2.5 років за гроші які мали би піти на армію, то зараз ми могли дати отвєтку по рашистським кораблям із берегового комплексу "нептун". По факту зараз ні доріг, ні нептунів, тільки в оманських офшорах мільярди, які були вкрадені на великому будівництві.
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