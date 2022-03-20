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В ближайшее время враг может предпринять попытку форсирования р. Ирпень, - председатель ОВА Павлюк о ситуации вокруг столицы

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В ближайшее время враг может предпринять попытку форсирования р. Ирпень, - председатель ОВА Павлюк о ситуации вокруг столицы
Основной задачей врага остается окружение/захват города по северному и северо-западному направлениям.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, не исключается, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования р. Ирпень.

"Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. Захватчик пытается наладить логистику. Идет неприцельный, хаотичный обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы", - говорится в сообщении.

Также Павлюк уточняет, что во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны. Силы обороны – в повышенной боеготовности.
Укрепляются блокпосты, возводятся оборонительные фортификационные сооружения.

"Ситуация сложная, но контролируемая", - добавляет он.

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Далее Павлюк более подробно останавливается на обзоре ситуации в столичном регионе:

Белоцерковский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бориспольский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район.
❌Макаровка под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.
❌Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун - также под обстрелами
❌В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага. Инфраструктура разрушена.
❌Бучанская и Немишаевская громады - враг окопался
❌Гостомель и Ирпень – идут бои.

Броварской район.
❌На территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской - вражеская техника.

Вышгородский район.
❌ Враг градами обстрелял с.Новые Петровцы.
❌В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.
❌Славутич полностью изолирован.

Обуховский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Фастовский район. Ситуация контролируется. Громада принимает беженцев. Больницы принимают раненых.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЛАПАТНІКІ МАЮТЬ ВСІ ШАНСИ ПОБАЧИТИ ДНО РІЧКИ ІРПІНЬ...
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Німці в 1941 році були розумнішими за ординців. В серпні 1941 року спробували форсувати Ірпінь і потім полізли з іншого боку, бо тут не змогли пройти. У поймі всі ординські танки загрузнуть, бо там торфяники з водою. Тим більше, що ці придурки ще на самому початку зруйнували дамбу, яка перекачувала воду з річки Ірпінь у Київське море. Тепер вода річки заливає пойму. І з кожним днем потепління для орків ситуація в цьому плані погіршується. Коли вони дамбу підірвали, я подумав, що вони через Ірпінь лізти не збираються. Бо який ідіот собі поперек дороги створює додаткові перешкоди? Орда створює. Коли торф кілька років тому у поймі горів у спеку, то сморід у Києві стояв не абиякий і у торфі мінометні міни і снаряди з минулої війни розпечені вогнем вибухали. А тепер ще й дохлою ордою смердітиме.
  • Raccoonenko
    Соми і раки наїдяться
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