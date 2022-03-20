В ближайшее время враг может предпринять попытку форсирования р. Ирпень, - председатель ОВА Павлюк о ситуации вокруг столицы
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, не исключается, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования р. Ирпень.
"Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. Захватчик пытается наладить логистику. Идет неприцельный, хаотичный обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы", - говорится в сообщении.
Также Павлюк уточняет, что во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны. Силы обороны – в повышенной боеготовности.
Укрепляются блокпосты, возводятся оборонительные фортификационные сооружения.
"Ситуация сложная, но контролируемая", - добавляет он.
Далее Павлюк более подробно останавливается на обзоре ситуации в столичном регионе:
Белоцерковский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бориспольский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бучанский район.
❌Макаровка под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.
❌Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун - также под обстрелами
❌В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага. Инфраструктура разрушена.
❌Бучанская и Немишаевская громады - враг окопался
❌Гостомель и Ирпень – идут бои.
Броварской район.
❌На территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской - вражеская техника.
Вышгородский район.
❌ Враг градами обстрелял с.Новые Петровцы.
❌В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.
❌Славутич полностью изолирован.
Обуховский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Фастовский район. Ситуация контролируется. Громада принимает беженцев. Больницы принимают раненых.