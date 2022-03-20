В Раде еще не решили, что делать с запрещенной ОПЗЖ

Верховная Рада изучает решение Совета национальной безопасности о приостановке деятельности партий, имеющих связи с Россией.

Об этом в комментарии УП заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы изучаем правовые последствия решения СНБО по запрету партий. Решения будут впоследствии. Мы также ожидаем комментарии министерства юстиции по выполнению указа Президента", - сказал он.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

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