Нацбанк лишил прав голоса акционеров "Альфа-Банка" Фридмана и Авена, - СМИ

Национальный банк Украины признал акционеров "Альфа-Банка" Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

Национальный банк Украины признал акционеров "Альфа-Банка" Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

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Решение Комитет по надзору Национального банка принял еще 2 марта 2022 года. Им регулятор лишил держателя 12,4% акций "Альфа-Банка" Петра Авена и собственника 32,86% акций банка Михаила Фридмана прав голоса в акционерном обществе.

Кроме этого, заблокированы права голоса юридических лиц-акционеров "Альфа-Банка", в частности, Эй-Би-Эйч Холдингс СА (26% акций) и Эй-Би-Эйч Юкрейн Лимитед (19,2%).

В Нацбанке также сообщили, что, согласно законодательству, регулятор должен назначить доверенное лицо, которому передается право голоса по соответствующим акциям и право каким-либо образом участвовать в управлении банком.

"Экономическая правда" направила запросы в Национальный банк Украины и "Альфа-Банк" относительно того, как указанное решение влияет на работу банка и какими могут быть дальнейшие действия "Альфа-Банка" по устранению нарушений. Ответы ожидаем.

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Напомним, что Евросоюз принял решение применить санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена из-за агрессии РФ против Украины. В начале марта в пресс-службе банка сообщали, что это решение не отразится на операционной деятельности "Альфа-Банка".

Впоследствии в Альфа-Банке заявили, что Фридман и Авен передадут свои доли в банке украинским лицам, которых согласует Национальный банк Украины.