Путин и Шойгу готовятся пополнять ряды оккупационной армии для войны против Украины несовершеннолетними, - ГУР Минобороны

За неимением живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям 17-18-летних членов российской детско-юношеской милитарной организации "Юнармия".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"За неимением живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство Кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан РФ. Соответствующий приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины" подписан министром обороны РФ Шойгу ", – сказано в сообщении.

В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии.

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"Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко", - отмечают в разведке.

"Юнармия" – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны Российской Федерации. Она отличается радикальной пропагандистской работой среди русской молодежи. Членами организации становятся дети с 8 лет.

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"Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерьюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу привлечены 150 000 несовершеннолетних девушек", - констатировали в ГУР.