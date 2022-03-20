Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующего украинские города
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ГУР МО Украины получило список военнослужащих 31 истребительного авиационного полка, (в/ч 75391) г. Миллерово, совершающих военные преступления против народа Украины.
Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Со списком 49 россиян вместе с их семьями, которые на истребителях совершают военные преступления против украинцев, вы можете ознакомиться по ссылке.
"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности!", - напоминают разведчики.