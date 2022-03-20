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Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующего украинские города

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Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующего украинские города
ГУР МО Украины получило список военнослужащих 31 истребительного авиационного полка, (в/ч 75391) г. Миллерово, совершающих военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Со списком 49 россиян вместе с их семьями, которые на истребителях совершают военные преступления против украинцев, вы можете ознакомиться по ссылке.

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"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности!", - напоминают разведчики.

Топ комментарии

  • Планшет Студента
    Список трупів.
  • Vasyl A_Vinn
    Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
  • Планшет Студента
    Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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