В Словакии начали разворачивать системы ПВО Patriot

На территорию Словакии перебросили первые многонациональные подразделения НАТО с системами ПВО Patriot. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что перебрасывание продолжится в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Startribune.

Известно, что Германия и Нидерланды договорились направить свои войска, вооруженные системами ПВО, в Словакию. Таким образом, Альянс усиливает свою оборону на Восточном фронте после вторжения РФ в Украину. На территории Словакии формируют боевые группы до 2100 человек с солдатами США, в том числе.

Министр Словакии говорит, что сначала системы ПВО будут развернуты в Сляче в центральной Словакии, а затем еще в некоторых частях страны для охвата большей территории защиты.

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Также Надь поблагодарил Германию и Нидерланды за их "ответственное решение" фундаментально усилить обороноспособность Словакии. В то же время, по его словам, "Patriot" не заменят системы противовоздушной обороны С-300, на которую возлагалась его страна, назвав их развертывание "еще одним компонентом для защиты воздушного пространства Словакии".

Ранее Надь заявлял, что его страна будет готова предоставить Украине свою зенитно-ракетную систему большой дальности С-300 при условии, что у нее будет соответствующая замена.