18 марта оккупанты бросили гранату в людей в Тростянце, двое погибших, - прокуратура Сумщины
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18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
Как отмечается, в результате взрыва погибли двое мужчин.
"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Проведение досудебного расследования поручено следователям отделения полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области ", – говорится в сообщении.