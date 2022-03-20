18 марта оккупанты бросили гранату в людей в Тростянце, двое погибших, - прокуратура Сумщины

18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей.