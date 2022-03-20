"Хотели сломать, растоптать": оккупанты отпустили журналиста Олега Батурина, которого продержали в плену почти 8 дней

Оккупанты отпустили журналиста газеты "Новый день" Олега Батурина, которого похитили 12 марта в Каховке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет его сестра Ольга Перепелица.

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Батурин передал свои впечатления через страницу своей сестры:

"Сильно похудел. Очень грязный. Усталый. 12 марта в 17.00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют.

Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они точно знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя раздавят. Тебя убьют.

У меня были возможности уехать за границу или в большой город. Но своей жизнью я хотел доказать, что можно жить в небольшом городке и всеми своими поступками пытаться сделать его лучше. Да, пусть Каховка - не идеальный город, но он мой родной. Я его очень люблю. Здесь живут мои друзья, которые разделяют мои ценности, здесь живут мои родные, здесь есть множество людей, которыми я горжусь. Мое сердце навсегда с вами.

Так же я люблю свою родную Херсонщину. Всю свою жизнь я пытался быть честным, объективным и рассказывать о дорогом мне крае другим, открывать, восхищать, влюблять. Дорогие мне громады Мылового и Новорайска, Горностаевки и Новоалександровки. Я горжусь тем, что судьба свела меня с вами. Но Херсонщина - это и родная мне с детства крохотная Ивановка, любимое Счастливцево и Змиевка, Станислав и Новая Каховка, Скадовск и Веселое, Голая Пристань и Чаплинка. Всех не перечесть. Я вас очень люблю, восхищаюсь вами и верю, что всех вас ждет хорошее будущее.

Почти 8 дней я сидел с низко склоненной или накрытой головой. Они боялись, что я могу увидеть их лица. Но показывать свое, сестричка, я не боюсь".

Напомним, связь с Батуриным исчезла вечером 12 марта.