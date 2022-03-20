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Уничтожение войсками РФ исторических, культурных и религиозных памятников в Украине – тоже преступление, - посольство США

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Уничтожение войсками РФ исторических, культурных и религиозных памятников в Украине – тоже преступление, - посольство США
Уничтожение или повреждение российскими захватчиками важных исторических, культурных и религиозных памятников - тоже преступление

Об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Варварское вторжение России также привело к уничтожению или повреждению важных исторических, культурных и религиозных памятников. Это тоже преступление", - отметили американские дипломаты.

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Топ комментарии

  • Ron Ma
    США допоможе,от тільки нам треба позбутись Єрмака,Подоляка і Арестовича
  • Petrov Viktor
    Що ви від них хочете. Коли на першому дні війни до мене вперше зателефонував родич, родом з України, але все життя прожив на рабсіїї, спілкувався з ним російською, а коли сказав пару фраз українською, його аж пересіпнуло, ще й запитав. -Ты на украинском разговариваешь!!!. Там видно останні роки пропаганда зробила українське отрутою для рабсіян.
  • Слава Свид
    Путін лох обївся блох сів у мусорку і сдох
    а собака с переляку відкусила йому сраку
    все...
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