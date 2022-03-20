Уничтожение войсками РФ исторических, культурных и религиозных памятников в Украине – тоже преступление, - посольство США

Уничтожение или повреждение российскими захватчиками важных исторических, культурных и религиозных памятников - тоже преступление

Об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Варварское вторжение России также привело к уничтожению или повреждению важных исторических, культурных и религиозных памятников. Это тоже преступление", - отметили американские дипломаты.

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