Оккупированные и окруженные населенные пункты превращаются в концлагеря из-за недопущения гуманитарных грузов, – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет о серьезной гуманитарной катастрофе в Мангуше и Мелекеном, куда убежали жители Мариуполя, Чернигова и Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем сообщении в телеграм-канале Денисова отметила, что российская армия "превращает оккупированные и окруженные населенные пункты в концентрационные лагеря, где голодает мирное население".

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Так, по ее словам, жители Мариуполя, бежавшие от бомбежек российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода. "Оккупанты не допускают гуманитарные грузы с едой, лекарствами, предметами первой необходимости", - отметила омбудсмен.

Также, как отметила Денисова, страдает гуманитарной катастрофой Чернигов, где нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды. Она напомнила, что в течение недели продолжаются безрезультатные переговоры с оккупационными войсками по эвакуации и гуманитарному коридору.

"В Херсонскую область оккупанты не пропустили 14 фур с гуманитарной помощью. 14 грузовиков с гуманитарной помощью на полпути российские боевики заставили вернуться", - добавила омбудсмен.

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Кроме того, по ее словам, не может попасть гуманитарный груз и в населенные пункты Харьковской, Киевской, Донецкой и Луганской области, где продолжаются боевые действия.

"Лишение мирного населения пищи и медикаментов является ничем иным, как пытками и прямыми нарушениями Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека", - добавила омбудсмен.

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