Российские военные целыми подразделениями пишут рапорты с отказом воевать, чтобы не быть "пушечным мясом", - СБУ

Российские оккупанты деморализованы большими потерями, плохим тыловым обеспечением и хищением средств генералами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Из перехваченных СБУ разговоров слышно, что рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры.

"Российские воины не понимают смысл войны, убеждены, что их используют как "пушечное мясо" и отправляют на верную смерть. На фоне этого находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова. Их генералу инкриминируют хищение средств, в том числе выделенных для обеспечения воюющих в Украине подразделений", - пояснили в СБУ.

Поэтому, как говорится, постепенно к оккупантам приходит прозрение, и даже обычные солдаты не хотят отдавать свою жизнь за тех, кто их обворовывает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Докладываю: въ#бали в колонну!" - защитники Украины уничтожили живую силу врага. ВИДЕО