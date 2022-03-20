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Россия продолжает перебрасывать войска для войны с Украиной: оккупанты могут иметь еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, - Conflict Intellegance Team. ФОТО

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На видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, идет со станции "Сибирцево" Приморского края, где дислоцируется 60-я мотострелковая бригада пятой общевойсковой армии.

Об этом пишет Conflict Intellegance Team, передает Цензор.НЕТ.

На эшелоне едут БТРы и грузовики. Установить происхождение эшелона невозможно, однако он движется в северном направлении — предположительно с Северного Кавказа или Краснодарского края. С того же направления, по-видимому, следуют русские гарнизоны из Абхазии.

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Помимо боевой техники журналисты заметили инженерные машины, в частности предназначенные для наведения временных мостов.

Журналисты считают интенсивность опрокидывания ниже, чем в месяце перед вторжением. По их мнению, у российских сил могут быть еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых может превышать 20 тысяч бойцов.

Россия продолжает перебрасывать войска для войны с Украиной: оккупанты могут иметь еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, - Conflict Intellegance Team 01
Россия продолжает перебрасывать войска для войны с Украиной: оккупанты могут иметь еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, - Conflict Intellegance Team 02

Топ комментарии

  • govtva
    Китайцы заходите в Сибирь хозяев дома нет..
  • olele
    Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах.

    Об этом заявил заммэра Днепра Михаил Лысенко.

    «Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города. Посмотрим, как их примут там на «небе». Твари», - написал он. https://t.me/charter97_org/67208
  • константен
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