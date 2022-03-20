Новости • Агрессия России против Украины, Война

Queen опубликовала запись концерта из Харькова в 2008 году и объявила сбор средств для Украины

7 58014
Queen опубликовала запись концерта из Харькова в 2008 году и объявила сбор средств для Украины
Легендарная рок-группа Queen в поддержку Украины опубликовала на YouTube концерт, который они давали еще в 2008 году в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, запись концерта можно посмотреть по ссылке.

Дать концерты в Киеве и Харькове в 2008 году группу пригласил украинский фонд борьбы со СПИДом. Концерт был бесплатным, поэтому послушать его пришли более 350 тысяч человек.

Сейчас рок-группа решила снова помочь Украине и обнародовала запись концерта для того, чтобы собрать деньги на помощь Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинка в разрушенном доме играет этюд Шопена на уцелевшем после обстрела фортепиано. ВИДЕО

"В поддержку усилий по предоставлению помощи Украине против новой беды, Queen возвращается на тот исторический концерт со специальным показом на YouTube, направленным на сбор пожертвований на международную помощь… Пожалуйста, сделайте свои пожертвования: УВКБ ООН - Агентства ООН по делам беженцев", - говорится в посте к видео.

Уже во второй день войны в Украине гитарист группы Брайан Мэй в Инстаграме выразил свою обеспокоенность ситуацией. "Кажется невероятным, что мирная жизнь Украины могла быть так бессмысленно разрушена в 21 веке. И чувствуется невыносимым, что мир мог просто наблюдать и позволить этому произойти. Мы все молимся о мире для вас, дорогие друзья", - написал он

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Стара школа!!!!
    Queen молодці!!
  • хрен
    Квін-це завжди Квін
    а кіркоров-завжди гівно
  • Shanna Castellanos 84782519
    ОНИ ВСЕГДА БЫЛИ БЛАГОРОДНЫЕ !И радует,что время их не изменило ..Недаром они остаются моими любимцами.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости