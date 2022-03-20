"Укрзализныця" возвращает платный проезд на часть направлений, эвакуационные поезда останутся бесплатными

"Укрзализныця" возвращает платный проезд поездами в направлениях с запада в центр, на восток и на юг. Кроме того, платным будет проезд в соседние страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин во время всеукраинского телемарафона.

"Платный проезд для рейсов, с запада направляющихся в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны", - сообщил Камышин.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрзализныци", эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.

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