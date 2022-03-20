Папа Римский призвал мировых лидеров поспособствовать завершению войны в Украине
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Папа Франциск написал в Twitter.
"Не прекращается преисполненная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где ежедневно происходит опустошение и жестокость. Нет оправдания этому! Умоляю всех деятелей международного сообщества прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну", - отметил он.
Не припиняється сповнена насильства агресія проти #України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародної спільноти докладати зусилля для того, щоби припинити цю огидну війну. #Мир— Pope Francis (@Pontifex) March 20, 2022
Напомним, ранее Папа Римский просил Россию прекратить огонь и сделать зеленые коридоры. Ватикан заявлял, что готов стать посредником для остановки огня в Украине.