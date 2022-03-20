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Зеленский о требованиях РФ: Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью и суверенитетом

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Зеленский о требованиях РФ: Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью и суверенитетом
Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Корреспондент CNN спросил Зеленского о требованиях России, в частности, о признании Крыма частью России, а территорий ОРДЛО – независимыми республиками, а также гарантий того, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Президент ответил: "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство".

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"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских военных с букетами цветов, они встречали их храбро, встречали их с оружием в руках", - отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия "не может насильственно завоевать расположение граждан другой страны".

"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Михаил 9b8cd9a5
    Так чего тогда на переговоры рвешься? Требования кацапов не изменились.
  • Green sheet
    Я поражаюсь етому идиотизму. Уверен на 100% что ***** не захочет выводить войска с Украины и тем более отпускать Украины. Если же ты пойдешь на капитуляцию которую ты называешь компромисами то тебя мягко говоря уже встретит украинский народ в аеропорту со всеми вытекающими. Какой тогда смысл идти заглядывать в жопу ***** и получить 100% ситуацию хуже чем сейчас вплоть до третьей мировой войны как ты сам говоришь?
  • Solsky Wasyl
    а які компроміси? Крим їм потрібен тільки щоб мати плацдарм для подальшого захоплення України, ну й щоб швиденько відрізати нас від моря. Донбасс, як би не Крим то Донбасс-то їм і на фіг не треба, ну хиба морально давити. Крім того компроміс, це коли кожна сторона отримує щось і жодна не отримує всього, а для росії компроміс це коли вони отримають все, а ми нічого. Як там "Ми хочемо жити, а наші сусіди хочуть щоб ми вмирали, це залишає не дуже багато місця для компромісів".
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