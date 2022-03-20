Цели России могут оказаться недостижимыми. Потери РФ составляют 1 тысячу военных в день, - The Wall Street Journal

По словам западных чиновников и военных экспертов, попытка России захватить Украину может зайти в тупик, поскольку тяжелые потери и потери техники ухудшают положение неподготовленных российских сил, которые до сих пор не смогли добиться ни одной из своих первоначальных целей. В частности, через неделю линия фронта практически не сдвинулась с места.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По оценкам Западной разведки, число убитых и раненых российских военных достигает 1 тысячи человек в день, а по оценкам украинской разведки – еще больше.

Жестокость российского наступления только усиливается по мере замедления темпов продвижения, и Россия компенсирует отсутствие прогресса на поле боя жесткой бомбардировкой гражданского населения.

Но при отсутствии существенного прогресса на местах и ввиду масштаба потерь, которые несут российские войска, военная кампания России вскоре может стать неустойчивой, поскольку войска не смогут продвигаться вперед из-за отсутствия достаточного количества живой силы, припасов и боеприпасов, говорят аналитики и официальные лица.

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Следующие две недели могут оказаться решающими в определении результата всей войны, считают они. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, доставить подкрепление и поднять моральный дух войск на местах, ее цели могут оказаться недостижимыми.