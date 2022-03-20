С начала войны в Украину прибыло более 120 зарубежных медиков. Минздрав работает над развертыванием запасного медцентра за границей, - Ляшко

Сейчас в Украине достаточно коечного фонда и медицинских работников, чтобы предоставить всем медицинскую помощь.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На разной территории разная ситуация, но к нам приехал уже 121 иностранный работник, которые здесь помогают работать, разворачиваются полевые госпитали. Кроме того, у нас достаточно коечного фонда и медицинских работников, чтобы оказать всем медицинскую помощь. Мы понимаем, что российские войска - это террористы, поэтому мы дополнительно проработали с министрами стран Евросоюза вопросы помощи.Там может быть развернуто до 10 тысяч коек для потенциальной эвакуации людей и оказания там медицинской помощи.134 больницы повреждены, а 9 уже разрушены.Я гарантирую, что мы построим новые больницы после нашей победы. Кроме того, у нас есть 43 обстрелянных машины экстренной помощи", - говорится в сообщении.

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