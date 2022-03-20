ВСУ уничтожили вражеский опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел"

Во время боев на Сумщине возле города Тростянец Вооруженные Силы Украины разгромили колонну россиян, в составе которой был опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на блогера Dr-Mashari Al Shammari.

Эта боевая машина была сожжена дотла, говорится в публикации.

Из открытых источников известно, что опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел" у россиян был только в одном экземпляре.

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Он был оснащен комплексом активной защиты "Дрозд", которому как обычно "аналогов нет". Но, как видим, этот "уникальный" комплекс не выдержал контакта с реальностью, а именно - с ПТРК Javelin или беспилотным разведывательно-ударным комплексом Bayraktar TB2.

Российский танк Т-80УМ2 "Черный орел" до того момента, пока его не уничтожили ВСУ, иллюстративное фото.

Сами россияне определяли танк Т-80УМ2 "Черный орел" как опытную боевую машину, предтечу "Арматы". И поскольку враги были вынуждены пустить в бой такую ​​"сырую" и "единичную" боевую машину, это еще раз доказывает катастрофический характер потерь оккупанта в бронетехнике.