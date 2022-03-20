На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала: на замену отправились 46 добровольцев-работников, - "Энергоатом"
Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции.
За этот день удалось вывезти 64 человека:
• 50 человек сменного персонала ЧАЭС
• 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной)
• 1 служащий Государственной службы чрезвычайных ситуаций
• 4 "сталкера"
На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия.
Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности", - говорится в сообщении.