Обсуждается вариант отправки Украине турецких С-400 в обмен на снятие санкций с Турции, - США
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Официальный представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией об отправке по Украине зенитных ракетных систем С-400. Передача вооружения возможна в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News Arabia.
"Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", - заявил представитель Пентагона.
Напомним, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.