Зеленский выступил перед народом Израиля: Нацисты говорили об "окончательном решении еврейского вопроса", в Кремле теперь говорят об "украинском"

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российское вторжение в Украину со Второй мировой войной.

"Я имею право на сравнение нашей истории и вашей, нашей войны на выживание и Второй мировой войны", - сказал он в воскресенье, выступая перед членами парламента, правительства и народа Израиля посредством видеосвязи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский сказал, что "день 24 февраля дважды вошел в историю и оба раза как трагедия - для украинцев, евреев, для Европы, всего мира".

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"24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая партия Германии, партия, унесшая миллионы жизней, уничтожавшая народы. В этот же день 2022 года был отдан преступный приказ о вторжении в Украину", - сказал он.

Зеленский назвал вторжение России в Украину "масштабной и подлой войной, направленной на уничтожение нашего народа – наших детей, наших семей, нашего государства, наших городов, нашей культуры, всего того, что делает украинцев украинцами".

Напомнив о используемом нацистами термине "окончательное решение еврейского вопроса", Зеленский сказал, что в Кремле теперь открыто говорят об "окончательном решении украинского вопроса". "Это прозвучало открыто на совещании в Москве, это приводили официальные сайты", - сказал он, добавив: "Там так и говорят – без войны в Украине мы не смогли бы обеспечить нашу безопасность".