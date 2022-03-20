Продвижение войск РФ остановлено почти по всем направлениям, - Генштаб ВСУ
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Идут двадцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти по всем направлениям. Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой.
Для восполнения утрат личного состава подразделений русской оккупационной армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Однако население перечисленных регионов не желает участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы", – говорится в сообщении.