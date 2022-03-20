Владельцы жилья, бесплатно приютившие переселенцев, получат примерно 450 грн в месяц за каждого для компенсации расходов на коммунальные услуги, - Минрегион
"Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере примерно 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.
В частности, люди, имеющие жилье и готовые приютить внутренне перемещенных лиц, должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев.
Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Также эту информацию можно предоставить через вебсайт "Прихисток", а в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение "Дия".
"Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилого фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно больше людей", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркивают, что расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев, согласившихся предоставить убежища.
"Ежемесячно владельцы жилья, бесплатно принявшие в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления", - подытожили в ведомстве.