Владельцы жилья, бесплатно приютившие переселенцев, получат примерно 450 грн в месяц за каждого для компенсации расходов на коммунальные услуги, - Минрегион

Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц, получат примерно 450 грн в месяц за каждого человека для компенсации расходов на коммунальные услуги, сообщают в Министерстве развития громад и территорий.

"Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере примерно 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, люди, имеющие жилье и готовые приютить внутренне перемещенных лиц, должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев.

Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Также эту информацию можно предоставить через вебсайт "Прихисток", а в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение "Дия".

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"Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилого фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно больше людей", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев, согласившихся предоставить убежища.

"Ежемесячно владельцы жилья, бесплатно принявшие в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления", - подытожили в ведомстве.