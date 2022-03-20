РФ договорилась с Ливией о направлении "добровольцев" в Украину, - Генштаб ВСУ

Российскими пропагандистами была начата подготовка населения РФ к длительной войне.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду о якобы успехах в проведении так называемой "специальной военной операции", проводятся публичные мероприятия по поддержке войны в Украине.

"По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Переброска военных наемников, вероятно, будет осуществляться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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