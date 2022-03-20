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РФ договорилась с Ливией о направлении "добровольцев" в Украину, - Генштаб ВСУ

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РФ договорилась с Ливией о направлении "добровольцев" в Украину, - Генштаб ВСУ
Российскими пропагандистами была начата подготовка населения РФ к длительной войне.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду о якобы успехах в проведении так называемой "специальной военной операции", проводятся публичные мероприятия по поддержке войны в Украине.

"По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Переброска военных наемников, вероятно, будет осуществляться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Ray


    @Ray_net_ua

    ·
    8 ч



    Чтоб вы понимали разгром РФ. Вот маленькая часть, из всех(!) кто на фото, все(!) погибли и теперь трупы, кроме одного, который тяжелоранен и может не выживет.
    331 полк ВДВ, который пытался штурмовать киевское направление. И это малая часть, таких разгромов армии РФ очень много.

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Ksenia VB
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