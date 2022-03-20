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РФ проводит "мобилизацию" на оккупированном Донбассе, в подразделениях распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, - Генштаб ВСУ

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РФ проводит "мобилизацию" на оккупированном Донбассе, в подразделениях распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, - Генштаб ВСУ
На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается проведение мероприятий по "мобилизации".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Руководством учебных заведений (техникумов, институтов) осуществлены вызовы студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации. На сегодняшний день подавляющее большинство личного состава 1-го АК - это мобилизованное население временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В то же время морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое, у большинства мобилизованных нет опыта и желания участвовать в боевых действиях. Экипировка призванных оккупантами устарела.

В подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ось так власне і буває. Спочатку тобі байдуже коли зʼявляються "зелені чоловічки" та раззом з твоїм сусідом кличуть "рюзгє мір" (або навіть ти сам його прагнеш під впливом розповідей про ману небесну від кремлівського карли), потім таки він приходить і ти не чиниш спротиву йому, чи хоча б не біжиш від нього на вільну територію, а чіпляєшся за своє нажите майно. Мовчиш, приймаєш ці всі дебільні закони "руськомірців". А потім настає час коли вони хапають тебе і змушують віддавати своє життя за їхні інтереси відправляючи тебе вбивати свій народ. Гірка доля. Але в цьому винен тільки ти сам. Кожен сам обирає свій шлях.
  • Мобильный крематорий
    Походу, ВСУ войдут в пустой Донецк и Луганск.
  • Олександр Дніпро
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