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В бою под Волновахой погиб украинский футболист Сергей Шестак

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В бою под Волновахой погиб украинский футболист Сергей Шестак
В бою под Волновахой погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины Сергей Шестак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на УАФ.

Шестак родился на Черниговщине, но в последние годы проживал в Черкассах. Сергей был одним из лидеров любительской футбольной команды "Черкасских козаков". Ушел из жизни в возрасте 34 лет.

У погибшего осталась жена и маленькая дочь.

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Сергей Шестак рядом с Павелко и Маркевичем / фото УАФ

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