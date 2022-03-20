В бою под Волновахой погиб украинский футболист Сергей Шестак

В бою под Волновахой погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины Сергей Шестак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на УАФ.

Шестак родился на Черниговщине, но в последние годы проживал в Черкассах. Сергей был одним из лидеров любительской футбольной команды "Черкасских козаков". Ушел из жизни в возрасте 34 лет.

У погибшего осталась жена и маленькая дочь.

Сергей Шестак рядом с Павелко и Маркевичем / фото УАФ