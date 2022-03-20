Новости • Агрессия России против Украины, Война

Количество белорусов, которые не поддерживают участие в войне против Украины, возросло до 97%, - исследование

23 388101
Количество белорусов, не поддерживающих участие РБ в войне против Украины, возросло до 97%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического исследования Григория Астапени, проведенного 11 марта.

Исследователь сообщил о предварительных результатах в своем телеграм-канале – всего 3% граждан за войну в Украине.

По данным предварительного опроса, проведенного с 20 января по 8 февраля, 13% белорусов были за участие СБ в войне в Украине. Исследование проводила компания "Chatham house".

Количество белорусов, которые не поддерживают участие в войне против Украины, возросло до 97%, - исследование 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Бандерівець
    Напевне надивились вже на трупи і на безногих орків у госпіталях Мозира і Гомеля................
  • Перехватчик
    Aspandiyar


    @AspandiyarS

    ·
    8 ч



    Все путинские достижения в одном фото

Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости